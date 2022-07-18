محمد صبحي يحيي ذكرى شوقي طنطاوي: «أغلى الناس وأخلصهم حبا لي»

أحيا الفنان محمد صبحي، الذكرى الثالثة لوفاة صديقه الراحل شوقي طنطاوي الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019 بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد صبحي على حسابه الرسمي «فيس بوك» صورة تجمعه بصديقه شوقي طنطاوي، وعلق قائلًا: «حبيبي وصديقي وتلميذي شوقي هذا هو العام الثالث لفراقك يا أغلى الناس وأخلصهم وأكثرهم لانتمائك وحبك لي».

محمد صبحي: فقدت جناحي برحيل شوقي طنطاوي

وأضاف محمد صبحي: «أنا فقدت جناحي الذي كنت اعتمد عليه فنان ومساعد مخرج وصديق دعائي لك دائما بالرحمة وأن يغفر لك الله وأن يسكنك فسيح جناته أنت ملاك».

يذكر أن شوقي طنطاوي، أحد أهم المتعاونين مع محمد صبحي في أعماله المسرحية والتلفزيونية، حيث شارك معه في كافة مسلسلاته التلفزيونية الأخيرة من بينها «يوميات ونيس، فارس بلا جواد، ملح الارض، رجل غني فقير جدا، وعايش فى الغيوبة».

كما شارك فى مسرحيات «لعبة الست، سكة السلامة 2000، وكارمن»، وشارك ببعض الأعمال الجديدة منها مسرحية «خيبتنا» التي عرضت عام 2018، وكانت آخر أعمالهما وحققت نجاحا كبيرا، وهي من بطولة سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، ندى ماهر، عبير فاروق، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية كانت من تأليف وإخراج محمد صبحي.

خبيتنا.. آخر مسرحيات محمد صبحي مع شوقي طنطاوي

يذكر أن الفنان محمد صبحي، كان قد كُرم أول أمس، على هامش فاعليات مهرجان المنصورة المسرحي في دورته الأولى، كما أنه يستعد حاليا لعرض مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»، التي ترصد أحوال مصر في 200 عام.