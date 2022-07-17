«العناني» يستعرض الموقف النهائي للموقع الإلكتروني لوزارة السياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا موسعا مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعراض النسخة النهائية للموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، والانتهاء من المراجعة النهائية له.

دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة

ويأتي إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الجديد كأول موقع إلكتروني يتم إطلاقه لوزارة السياحة والآثار بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، كما أنه يعتبر أول موقع إلكتروني خدمي رسمي لوزارة السياحة يتم إطلاقه منذ عدة سنوات، وتم إنشاؤه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

وأكد الدكتور خالد العناني، أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الجديد يأتي في إطار الدمج وضمن استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للقطاع السياحي والأثري والجمهور، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق.

ويقدم هذا الموقع خدمات تعريفية ومعلوماتية تشمل كافة التفاصيل المرتبطة بنطاق عمل ومهام واختصاصات الوزارة والهيئات التابعة لها، وكل ما يتعلق بالقطاع السياحي والأثري ومقومات البنية التحتية السياحية في مصر، حيث يكون موجها للرأي العام بصفة عامة وللقطاع الأثري والسياحي بكافة منشآته والعاملين به بصفة خاصة من شركات ومنشآت سياحية وفندقية وأنشطة سياحية وغيرها، بالإضافة إلى بعض الخدمات لزائري المواقع الأثرية والمتاحف.

إطلاق موقع إلكتروني لهيئة التنشيط السياحي

ومن المقرر أن تقوم الوزارة أيضا خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإطلاق موقع إلكتروني آخر خاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي لمصر باللغات الأجنبية، ويحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر، والسفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها، وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة.