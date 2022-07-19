حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج القوس بحب الحياة والانطلاق، فهو يحب أن يخوض مغامرات ويجرب الأشياء الجديدة التي تجعله يشعر بالسعادة، كما أنه لبق بشكل كبير ويجيد التحدث مع الآخرين بشكل جيد مما يجعل الكثير يفضلون التعامل معه.

مواصفات برج القوس

يحب مولود برج القوس التواجد في تجمعات كبيرة تجعله يشعر بالسعادة كونه يرفض التواجد بمفرده وقتًا طويلًا دون أن يكون بصحبة أي شخص، كما أنه يتسم بالكرم الشديد ويكره صفة البخل على الإطلاق ويسعى دائما لإسعاد الآخرين.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج القوس على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، ومتوقع أن يأتيك اليوم فرصة تحلم بيها لم تكن تتخيلها لكي تكون سعيدا، لذا عليك أن تستغلها بشكل جيد لكي تحقق طموحاتك وآمالك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، حيث أن ذلك الحب والحنان ينعكس عليك بشكل إيجابي لأنك تشعر بالحب في الاتجاه المقابل إذ إن القسوة قد تولد مشكلات لا تتخليها وقد تخسر أعز أحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.