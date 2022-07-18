حظك اليوم برج الجدي الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

الطموح وحب العمل حد التقديس من أهم سمات مواليد برج الجدي، فهو يسعى دائمًا للتفوق على أقرانه من خلال تطوير مهاراته، كما أنه قادر على تحمل المسؤولية، والانتباه بشكل دقيق للتفاصيل، كما يواجه المشاكل ويرفض الهروب أو حتى تأجيلها.

وللمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الجدي من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، بحسب تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنّب التحديات مع الحفاظ على اليقظة لتحمي حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الخاصة من التدخل، وتجنّب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.