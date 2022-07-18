حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السماوية إلى 4 أنواع «مائية وهوائية وترابية ونارية»، وتشترك كل مجموعة في بعض الفئات مثل العصبية والانفتاح على الآخرين، ولكنهم يشتركون في متابعة تأثير الفلك على حياتهم اليومية.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الخددمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد، لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر والمشتري ببرجك يجعلانك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم برج الثور 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم برج الثور 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشوش العاطفة.. قد تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن أخبارك وخططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج السرطان 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض.. عليك بالصبر.

حظك اليوم برج الأسد 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والمشتري بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب، وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

حظك اليوم برج الميزان 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل وتنتبه لحقوقك.. فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج الميزان 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

حظك اليوم برج العقرب 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. الشمس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر مشتعلة وأفكار براقة، وتعدك بأوقات سعيدة.

حظك اليوم برج القوس 18-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والمشتري بمنزل الحب يساعدانك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2022 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنّب التحديات مع الحفاظ على اليقظة لتحمي حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الخاصة من التدخل، وتجنّب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

حظك اليوم برج الحوت 18-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 18-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين.