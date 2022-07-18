حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

رومانسي وعطوف، هكذا يحب مواليد برج الحوت الحياة، فهم يفضلون الآخرين على أنفسهم طوال الوقت، وكريم إلى حد كبير، كما أنه يمتلك خيالا واسعا يهرب إليه من المشاكل التي يتعرض لها، والحاسة السادسة التي تجعله يشعر باقتراب المشاكل.

وللمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الحوت من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، بحسب تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر بمنزلك الثاني، ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين.

نجوم برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.