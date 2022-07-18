حظك اليوم برج الدلو الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو معروفون بمزاجهم المتقلب، الذي يجعلهم يبتعدون عن الجميع دون مقدمات، إذ يبقى بمفرده حتى يعود لطبيعته مرة أخرى، ثم يبدأ في التعامل مع أصدقائه بشكل طبيعي، ويعتبر أصحاب هذا البرج من الشخصيات المتسامحة والتي تساعد أصدقائها طوال الوقت.

وللمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، بحسب تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يكون القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة، ويجعلك أكثر يقظة، وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فإنه على الرغم التشوش.. يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.