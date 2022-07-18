حظك اليوم برج القوس الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس، محب للكلام واللقاءات الاجتماعية، ذو طبع نار وعصبي، من أبرز ما يميز مواليد برج القوس، المعروف بتهوره واندفاعه وصراحته التي تصل لحد الوقاحة في بعض الأحيان، كما أنه يبحث دائمًا عن كل ما جديد، يكرة الروتين والتكرار.

وللمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج القوس من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

الوضع الفلكي لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر والمشتري بمنزل الحب يساعدانك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.