استشاري تغيرات مناخية: انبعاثات مصر من ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى 125 طنا

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن التجربة المصرية لمحاربة التغيرات المناخية مثالية على الرغم من أن انبعاثات مصر من ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى 125 طنا بإجمالي 6% من الانبعاثات في العالم.

خفض الانبعاثات

وأضاف «طنطاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، على فضائية «DMC»، مع الإعلامية سارة حازم، أن قطاعات السواحل والزراعة والصحة مهددة، ومصر تعمل من خلال مواردها على خفض الانبعاثات سواء عن طريق شبكة الطرق الجديدة أو المونوريل.

استراتيجية التغيرات المناخية

وأوضح استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، أن مصر أصدرت استراتيجية التغيرات المناخية هذا الشهر، وسلمت الأمم المتحدة تقريرا عن تصورها لخفض الانبعاثات حتى عام 2030 في قطاعات محددة، مؤكدا أن مصر غير مسئولة عن التغيرات المناخية حول العالم أو النسب الحادثة فيه لأن مصر دولة نامية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في حوار بيترسبرج للمناخ بألمانيا الاتحادية، وعرض رؤية مصر من أجل خفض الانبعاثات فيها وفقا لخطة الأمم المتحدة التي تسعى لمحاربة التغيرات المناخية التي تؤثر على وظائف ومدن ومناطق مختلفة حول العالم.