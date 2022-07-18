مساعد وزير الخارجية الأسبق: قطاع الكهرباء في مصر تطور كثيرا خلال سنوات قليلة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتابع قطاع الكهرباء بدقة في مصر والذي حدث فيه تطورا كبيرا بعد أن كانت هناك انقطاعات مستمرة في مختلف الأوقات، ولكن حاليا أصبحت مصر مصدرة للكهرباء للدول المحيطة بها، وهذا يعد إنجازا تحقق في عدد سنوات قليلة.

شراكة عربية في قطاع الكهرباء

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء لأوروبا بجانب مشروع كهربائي في العالم العربي من بغداد إلى الدار البيضاء، وكذلك التصدير إلى الكونغو وبيروت وغزة والسودان، مبينا أن مصر مصدرة للتيار الكهربائي تحديدا وليس الكهرباء بشكل عام.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اليوم في حوار «بيترسبرج» للمناخ بألمانيا الاتحادية، أن مصر مستعدة لتصدير الكهرباء لأوروبا رغم احتياجاتها الكثيرة، ولكن هذا سيكون جزءا لمساندة أوروبا، ويمكن اللجوء إلى دول أخرى مثل الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الجزائر، مبينا أن مصر تسير على الطريق السليم في تصدير الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في الشراكة مع ألمانيا والتي يتم الاحتفال بمرور 70 عاما عليها، لافتا إلى أن ألمانيا من ضمن أوائل الدول التي أقامت علاقات مع مصر.

تعاون مصري ألماني

وأشار إلى أن الشعب الألماني ينظر بإعزاز إلى الشعب المصري والرؤساء في مصر، بجانب الصداقة التي نشأت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، متمنيا أن يصب هذا في صالح الشعبين والبلدين، مبينا أنه يتم الاستعانة بألمانيا في إنشاء القطار السريع والطرق والكباري.