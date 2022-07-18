مصرع شاب وإصابة 5 في حادث غرق بالساحل الشمالي

لقى شاب ثلاثيني مصرعه وأصيب 5 آخرون بآلام في الصدر واغماءات بسبب وقوع حادث غرق، خلال استحمامهم في البحر على أحد الشواطئ المفتوحة في قرية سياحية بالساحل الشمالي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء حادث غرق الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، مساء اليوم، جميع المصابين في حادث غرق الساحل الشمالي، إضافة إلى جثة المتوفي، وهم: «أحمد عبدالمنعم فرج»، 30 سنة، من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصاباً باشتباه توقف في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة، و«ريم عمر مهنى بدر الدين»، 16 سنة، من القاهرة، مصابة بآلام في الصدر وضيق في التنفس، و«جنا أحمد عبدالحميد»، 15 سنة، من القاهرة، تعاني من آلام في الصدر ومشاكل في التنفس، و«إيهاب محمد عز الدين عباس»، 46 سنة، من القاهرة، مصاباً بآلام في الصدر وأزمة في التنفس، و«محمد حمدي محمود عبدالجواد»، 48 سنة، من القاهرة، مصاباً بآلام في الصدر ومشاكل في الجهاز التنفسي، و«مريم أحمد محمد»، 15 سنة، من القاهرة، تعاني من آلام بالصدر وأزمة في التنفس.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم، والتحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الحمام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

المباحث تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع حادث الغرق في قرية «مارينا المهندسين» بالساحل الشمالي، ويجري استكمال الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.