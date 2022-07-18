قطع المياه عن مركز ناصر وضعفها بالواسطى غداً لأعمال الصيانة

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الاثنين، عن انقطاع المياه عن مدينة ناصر وتوابعها، وضعف المياه بمدينة الواسطى وتوابعها، لمدة ساعتين غداً الثلاثاء، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 ظهراً، وذلك لأعمال صيانة بمحطة مياه «أشمنت» بمركز ناصر، وتوقفها عن العمل مؤقتاً.

مياه بني سويف تعتذر عن فترة الانقطاع

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

جولة تفقدية لرئيس الشركة لمتابعة بعض المشروعات

وفي سياق آخر، تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشروعات توسعات محطة مياه «معصرة نعسان» بمركز إهناسيا، وإنشاء محطة مياه «الفقاعي»، ومحطة مياه «كفر ناصر» بمركز ببا، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف على ضرورة الالتزام بنهو الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، وتٌعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، حيث يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ66 قرية وتوابعها بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة بمركز ببا، ومحطة مياه أشمنت بمركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا، والتي تغذي بعض قرى مركز ناصر، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.