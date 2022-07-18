إحالة المسئولين عن فتح مكتبة مسجد النور بالعباسية للتحقيق

قرر هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، اليوم، بناء على مذكرة مدير عام المراكز الثقافية المرفوعة إلى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة ياسر أحمد علي، وأحمد فرج محمد، المسئولين عن فتح مكتبة مسجد النور بالعباسية للتحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وذلك لمخالفتهما تعليمات الوزارة.

وقف إمام وخطيب عن العمل بالعبور

وصرح عبد الله حسن عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية، المقدمة إلى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف سعد محمد محمد إبراهيم، إمام وخطيب بأوقاف مسجد الـ 100م بحي الشباب في مدينة العبور عن العمل، وإحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشئون القانونية بديوان عام الوزارة؛ لسماحه بجمع أموال بالمسجد في وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة.