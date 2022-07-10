«عبدالمنعم»: فريد الديب يدافع عن قاتل نيرة لوجود عورات في شكل المحاكمة

علق الفنان تامر عبد المنعم، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان المحامي فريد الديب الدفاع عن الطالب محمد عادل، قاتل نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي نحرها أمام بوابة الجامعة.

عبد المنعم: لا تقعوا في فخ السوشيال ميديا

وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «حتى لا تقعوا في فخ السوشيال ميديا، كتير بيسألوني عن موقف الأستاذ فريد الديب من قضية نيرة وكتير بيكتبوا كلام في الهجايص إن دل فيدل عن جهل شديد من عينة أن الأستاذ مرتضي منصور والأستاذ بهاء أبو شقة سينزلان خصمان له في المحكمة إلخ..».

عبد المنعم: الأستاذ فريد أنه سينقض الحكم ليس دفاعا عن المتهم

وأضاف: «أولا النقض مافيهوش مواجهات بين الدفاع، وثانيا من معرفتي بالأستاذ فريد أنه سينقض الحكم ليس دفاعا عن المتهم، وإنما لوجود عورات في شكل المحاكمة وأخطاء وقع فيها القاضي أثناء نطقه للإحالة للمفتي، وبالتالي معركته قانونية بحتة تتعلق بقانونية المحاكمة وحفاظا منه على الشعرة القانونية بالقضية ليس أكثر».

وشرح عبدالمنعم: «ثالثا الديب سينجح في النقض وستعاد المحاكمة وفي المرة القادمة سيعدم محمد عادل أيضا بعد إحالة أوراقه مجددا للمفتي، ولكن شكليا وموضوعيا وقانونيا ستصبح المحاكمة بلا عوار، وفي رأيي الديب إنحاز للقانون وأي قانوني فاهم ده كويس أوي فكفاكم فتى وبالنسبة للناس اللي بتتهمه أن اختياراته للمتهمين اختيارات مش نضيفة، وأحب حد يقولي فين قضايا الجنايات النضيفة؟!.. شكرا».