تعرف على موعد اختبارات فنون جميلة عمارة للقدرات 2022

تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لتنسيق القبول 2022، واختبارات القدرات وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تستعد الكليات المختلقة للقدرات، ويبحث المئات من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عن موعد اختبارات فنون جميلة عمارة للقدرات 2022.

مواعيد اختبارات القدرات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات ومواعيدها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الاختبارات لجميع الكليات، ومنها اختبارات فنون جميلة عمارة للقدرات 2022 وفنون تطبيقية وتربية فنية ورياضية ونوعية والكليات التكنولوجية وكليات الإعلام، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

موعد اختبارات فنون جميلة عمارة

وتابعت المصادر، أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد اختبارات فنون جميلة عمارة 2022 خلال الأسبوع المقبل، على أن تضع الكليات الجداول للاختبارات بما يتماشى مع إمكانياتها، بجانب التأكيد على ضرورة تجهيز الأسئلة والأوراق المخصصة للاختبارات، وكذلك تجهيز قاعات الاختبارات والكنترولات للإسراع في تصحيح أوارق الامتحانات، وإيفاد النتائج لمكتب التنسيق للكشف عنها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الالتزام بكافة الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق باختبارات القدرات 2022، والاستعداد لها بمختلف الكليات.