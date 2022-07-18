موعد اختبارات القدرات 2022.. تعرف على توقيت التسجيل

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أنَّ موعد اختبارات القدرات 2022 سيكون بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشان أبرزها الالتزام والعمل بنفس قواعد العام الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتأكيد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

موعد اختبارات القدرات 2022-2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد اختبارات القدرات 2022 سيكون مباشرة، على أن يتمّ إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات خلال 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، بحد أقصى الاثنين المقبل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي سيتمّ العمل بها في هذا الشأن، على أن تبدأ أولى جولات الاختبارات الأسبوع المقبل.

تنسيق الجامعات 2022

وتابعت المصادر، أنَّ وزارة التعليم العالي ستبدأ في تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال اختبارات القدرات 2022 بالتنسيق مع الكليات المختلفة في الجامعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية واللحظية لأعمال الاختبارات ورصد أي مشكلات وحالها فوراً إن طرأت، مؤكّدة أنَّ هناك عدد من الضوابط والقواعد يتم العمل بها في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تنفيذ اختبارات القدرات ووضع الرتوش النهائية لتنسيق الجامعات 2022 وكذلك وضع المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد، إلى جانب مناقشة استعداد الجامعات لافتتاح الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لجامعات حكومية.