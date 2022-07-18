وزير السياحة يوجه باتخاذ الإجراءات تجاه الشركات المخالفة لضوابط الحج

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا، بمقر الوزارة بالزمالك، مع عدد من قيادات الوزارة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء بعض الغرف السياحية، وذلك لمناقشة أخر المستجدات بعدد من الملفات المتعلقة بالعمل السياحي.

واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على موسم الحج السياحي هذا العام، حيث أكد قيادات الوزارة على أن هذا الموسم كان ناجحاً، كما أن معظم شركات السياحة التزمت بالضوابط والقواعد المنظمة له.

إجراءات ضد مخالفي ضوابط الحج

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات التي خالفت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

كما تم، خلال الاجتماع، متابعة استعدادات وما يقوم به القطاع السياحي المصري ولاسيما في ظل الموسم السياحي الصيفي الحالي بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط الأنشطة السياحية لضمان موسم سياحي ناجح.

استعدادت مؤتمر تغير المناخ COP 27

كما تم متابعة آخر مستجدات الأعمال فيما يخص الاستعدادات والتجهيزات السياحية الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.