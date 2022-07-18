عزت إبراهيم: مصر تشهد نقلة نوعية في كفالة حقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورده على أسئلة الصحفيين في كلمته اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس، كانت تحمل الخط الواضح للدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان بالشكل الذي يعود على الإنسان بحياة أفضل وحياة كريمة، مشددًا على أن مصر تشهد نقلة نوعية في كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

ثقة بالنفس تجاه ملف حقوق الإنسان

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، «إن الرئيس بدعوته للصحفيين الألمان والصحفيين من أوروبا والولايات المتحدة تنم عن رؤية وثقة بالنفس تجاه هذا الملف، نحن نستطيع أن نقدم اليوم ما أحرزناه في ملفات عديدة».

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في كلمته اليوم عن أمور كثيرة مثل الحريات الدينية وحقوق المرأة وحياة كريمة والحوار الوطني الذي يجري الإعداد له وسينطلق بشكل فعال في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن حقوق الإنسان باعتبارها حقوق تاريخية وإنسانية تجاه شعبنا وليس إملاء أو إرضاء لأحد.

خمسة محاور للرئيس في قمة جدة

وأشار إلى أنّ الرئيس تحدث عن محاور خمسة قدمها في قمة جدة، مثل بناء المجتمعات من الداخل، واستدامة الاستقرار بالمفهوم الشامل على أساس أن الدول تقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة ونبذ التطرف وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية ومواجهة القوى الخارجة عن القانون.

ولفت الكاتب الصحفي عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعم الحقوق والحريات والمجتمع المدني باعتباره شريك رئيس ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح هي الركائز الأساسية لعملية الإصلاح.