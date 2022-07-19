حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت شخص يميل إلى المثالية فهو يحب الكمال في معظم الأشياء، وأن تسير حياته بنظام كما رسمها، فهم يعيشون معظم حياتهم في عالم حالم، ويسعون لتحقيق نجاح في حياتهم العملية والحفاظ على ذلك.

صفات مواليد برج الحوت في الحب

مولود برج الحوت شخص رومانسي ينتظر من الطرف الآخر أن يعيش معه في عالم حالم، كما يفضل رجل الحوت المرأة المميزة في صفاتها، وتفكيرها، ويميل للمرأة القوية، كما ينتقد التفاصيل الصغيرة.

ويمكن أن يؤثر على العلاقة ويجعلها تسير نحو منحنيات معقدة في بعض الأحيان، ولكن تفضيل شريكه على نفسه بجانب صفاته الرومانسية الحالمة تجعل العلاقة قوية ومستمرة، كما أنه يعشق محبوبته درجة تجعله يسعى إلى مساعدتها بأي طريقة ممكنة، طالما أنه يشعر بالأمان العاطفي معها.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يتواجد القمر بمنزلك الثاني اليوم مما يتطلب منك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك وكلامك جيدا حتى لا تقع في مشكلة أو أزمة و تجنبا للأخطاء والخسائر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

يجب عليك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كما يجب عليك أن تعتمد الهدوء في إقناع الأصدقاء والأحباب، وفقا لما قالته عبير فؤاد.