العثور على طفل مشنوقاً في ظروف غامضة داخل منزل أسرته بالفيوم

صدمة كبرى أصابت قرية «منشأة بغداد»، التابعة لمركز الفيوم، عقب عثورهم على جثة طفل لم يكمل عامه الثالث عشر، مشنوقاً داخل منزل أسرته، في ظروف غامضة، فتعالت صرخات والاستغاثات، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت على الفور ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف الجهات المختصة، وبدأت التحري حول الواقعة لوجود شبهة جنائية في وفاة الطفل.

العثور على جثة طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي منشأة بغداد بنطاق المركز، بالعثور على جثة طفل عمره 13 سنة، مشنوقاً داخل منزله في ظروف غامضة.

الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة طفل يدعى «محمد ر. م.»، 13 سنة، مشنوقاً، حيث بدا مُعلقاً من رقبته في حبل بسقف غرفته وجسده يتدلى من الحبل ويتأرجح في الغرفة، وتم إنزال جثة الطفل بعد معاينة الجثة ومسرح الجريمة.

نقل جثة الطفل للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف على الفور، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثمان لبيان ما به من إصابات وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

جهود مكثفة لحل لغز الواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لحل لغز الواقعة، ومعرفة أسباب وفاة الطفل وهل قُتل أم أنهى حياته بنفسه.