جرعة زائدة أودت بحياته.. تفاصيل مصرع شاب وسط شوارع الشرابية

في صباح أحد الأيام، استيقظ أهالي منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، كل منهم باحثا عن لقمة عيشة ومصدر رزقه، لكن أصابهم حالة من الصدمة والذعر حينما استوقفهم مشهد صادم، وهو وجود جثة شاب ملقاة وسط أحد شوارع المنطقة ذاتها، خاصة لم توجد بها أي إصابات تسبب الوفاة.

المخدرات السبب

حياة بسيطة عاشها الشاب «محمد» صاحب الـ 38 عاما وسط أسرته، وبدأ الاتجاه في طريق المخدرات، أراد أن يجرب حالة التعاطي، غافلا عن أن انتهاء حياته ستكون عن طريقها، تناول المواد المخدرة مرة تلو الأخرى، حتى أدمنها ولا يستطيع الاستغناء عنها.

جثة شاب ملقاة وسط شوارع الشرابية

في يوم الواقعة، خرج الشاب من منزله، واجتمع ببعض أصدقاء التعاطي، قضي ليلته وسط المواد البيضاء «المخدرات» المختلفة، لكن هذه المرة تناولها بجرعات زائدة، ذهب يترنح من جهة لأخرى وسط شوارع الشرابية، شوشت الرؤية أمامه، حتى سقط وسط الشارع جثة هامدة لا حراك لها، وصعدت روحه إلى بارئها بأبشع طريقة.

العثور على جثة شاب

تعود البداية عندما ورد بلاغ الى قسم شرطة الشرابية، يفيد العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وعقب الانتقال والفحص تبين تبين صحة البلاغ، وتم العثور على شاب يدعى «محمد م. م.»، 38 سنة، كما تبين انه يرتدي كل ملابسه وعدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجسد.

جرعة مخدرات أودت بحياته

وكشفت التحريات، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، مرجحة أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد التقرير الكامل حول الوفاة وسببها، بعد إخطار النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.