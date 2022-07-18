جثة طافية على مياه نهر النيل في الوراق.. «رجل خمسيني»

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لرجل خمسيني في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما قررت تصوير الجثة ونشر الصور على جميع أقسام الشرطة للتعرف على صاحبها، وانتداب رجال الأدلة الجنائية؛ لأخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام.

جثة طافية على مياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق، بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص في الخمسينات من العمر ويرتدي بنطال وقميص وكامل ملابسه الداخلية.

ولم يتم العثور على أية مستندات تدل على صاحب الجثة، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصدر أمني: أخذ البصمات الجثة

وقال مصدر أمني، إنه جار فحص بلاغات التغيب الخاصة، بالأشخاص بالمبلغ بتغيبهم في تلك الفئة العمرية، مشيرًا إلى أنه تم أخذ بصمات الجثة وجار إرسالها إلى مصلحة الأمن العامة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها.