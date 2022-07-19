تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس عامل دليفري بالمنيب.

دهس

بداية تلك الواقعة كانت عندما دهس سائق سيارة ملاكي كان يسير عكس الاتجاه عامل دليفري، وسقط على الفور الشاب الضحية، وتجمع الأهالي وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم القبض على سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عكس الاتجاه

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن سائق السيارة المتسببة في الحادث كان يسير عكس الاتجاه في المنيب، واصطدم بسيارة بعامل الدليفري، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

حادث سير

كما تبين أن الواقعة حدثت نتيجة حادث سير ليس فيه شبهة جنائية، وأن تهور سائق الملاكي وسيره عكس الاتجاه، كان السبب الرئيسي في وفاة عامل دليفري.

بلاغ

بلاغ الواقعة ورد الى قسم شرطة الجيزة حيث أفاد مصرع شاب إثر حادث تصادم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم، والتحفظ على سيارته، والدراجة النارية الخاصة بعامل دليفري بعد وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.