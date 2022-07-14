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مصرع طفل بالعمرانية في حادث سير أثناء عبوره الطريق

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:53 م | الخميس 14 يوليو 2022
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

لقي طفل مصرعه، في حادث سير بالعمرانية في محافظة الجيزة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وأحيل السائق إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغًا بمصرع طفل في حادث مروري بالعمرانية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، واستمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان.

سيارة تصدم طفلا أثناء عبوره

وكشفت التحريات، عن أن سيارة اصطدمت بطفل أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته.

وتمكن ضباط مباحث العمرانية من ضبط سائق السيارة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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