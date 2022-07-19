بعد حصول سيدة على مليون جنيه.. قانوني يوضح خطوات الحصول على النفقة

مشاكل عدة بين الأزواج، لكن عندما تبحث داخل دفاتر سجلات محكمة الأسرة، ستجد أن النفقة هي صاحبة النصيب الأكبر، وهي الدعوى الأكثر جدلًا، وعادة ما تجد تساؤلات الزوجات تتمحور حول «كيف أحصل على النفقة؟»، ويقفن أمام محكمة الأسرة في طابور الإرهاق والتعب، وتدخلن في دوامة البحث بين القوانين، وتتركن منازلهن وتقضين وقتهن داخل أروقة المحاكم لتتحصلن على أبسط حقوقها.

أمام محكمة الأسرة ستلاحظ العديد من النساء ملامحها أرهقها الانتظار، أسئلة كثيرة لم تجد لها إجابة إلا بعد خبرة طويلة، ستجد من تعرف كل التفاصيل عما يجب عليها فعله، وذلك بعد أن اعتادت المجيء للمحكمة، ومن مازالت حائرة تائهة بين الطرقات وعلى عجلة من أمرها تسأل المارة عن أدق التفاصيل، وستكتشف في النهاية أنهن يشتركن في نفس دوامة النفقة.

قانوني يجيب عن كيفية الحصول على النفقة

بعد حصول سيدة على مليون جنيه نفقة من زوجها، خلال هذا التقرير ستجيب «الوطن»، على التساؤلات التي تدور في عقول النساء، عن كيفية الحصول على النفقة، والمعلومات الخاصة بها، بحسب علي حمودة محامي أحوال شخصية.

قانوني يوضح النفقة وأنواعها

وأوضح المحامي أبرز المعلومات الخاصة بها، قائلًا إن النفقة يعني بها التزام الزوج وجوبًا بأدائها لزوجته، وحين امتناع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، يحق لها أن تطلبها من القضاء لإجباره على الإنفاق عليها، وأضاف أن النفقة لها أنواع عدة، أولها نفقة الطعام والشراب، بالإضافة إلي نفقة الكسوة، أي أن يجب على الزوج توفير كسوة بالشتاء وأخرى بالصيف، ويجب عليه غيرهما إذا ثبت عدم كفايتهم.

وأضاف أن الأكثر أهمية هي نفقة المسكن أي عليه توفير مسكنًا لائقًا، كل مستلزمات السكن من أدوات منزلية وغيرها، وبالطبع يكون خالي من سكن الغير، أو وجود أهله دون رضاها، وأن على الزوج أن يوفر لها نفقة الخادم إذا كان موسرًا وكانت زوجته، ممن لا يخدمن أنفسهن في منزل عائلتهن، وتأتي أيضًا نفقة العلاج.

خطوات الحصول على النفقة

وبالحديث عن طرق اثبات النفقة التي تسحقها الزوجة، أجاب عن كيفية حصولها عن النفقة، وقال: إن يمكنها اثبات دخل الزوج، في حالة إذا كان يعمل بمكان ثابت، أو جهة عمل مرموقة أو معروفة، وعلى الزوجة أن تقوم بطلب استخراج مفردات المرتب من جهة العمل التابع لها الزوج، بعدها طلبها من القاضي، أما في حالة عمل الزوج بالأعمال الحرة، وليس له دخل ثابت، حينها تقوم بتحرير محضر تحري عن دخله، وذلك يكون من خلال القسم التابع له محل عمله، وتقديم الأوراق التي تثبت جميع أملاكه، سواء كانت عقارات، أراضي، شركات، عقود شراء، أو سيارة، إذا توافرت.

وأشار إلى أن كان الزوج يعمل خارج البلاد، حينها تقديم الزوجة صورة من عقد عمله بالخارج، وفي حالة عدم توافرها، يمكنها الحصول عليها من مكتب العمل، أو من خلال التحري من والطرق الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الزوجة تقوم بإجراءات رفع نفقة الزوجية والصغار عن طريق الذهاب لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، التابع له محل إقامة الزوج الحالي، وتقوم بسحب طلب استمارة التسوية، ويتم ملئها بمعرفة الموظف المختص وذلك دون أي رسوم.

المستندات المطلوبة لطلب النفقة

وبالتساؤل عن ما هي المستندات المطلوبة لخطوات الحصول على النفقة، أجاب بأن على الزوجة تقديم، صورة ضوئية من وثيقة زواجهم، وفي حال نفقة الصغار تقديم صورة ضوئية من شهادات ميلادهم، وتقديم أي مستندات تفيد دخل الزوج، ومفردات مرتبه أو أملاك يمتلكها، واشهار طلاق الطالبة، وذلك في حالة نفقة الصغار فقط، وبعدها يتم استيفاء هذه البيانات والإجراءات لدى الموظف المختص، ويقوم بناءً عليها بتحديد جلسة تسوية، ويقوم بتسليم الزوجة اعلان يرسل عن طريق الخطاب المسجل، على أن يتم تقديمه في الجلسة المحددة من قبل مكتب التسوية.

وخلال الجلسة تحضر الزوجة أو وكيلها، ويقوم الاخصائيين النفسي والاجتماعي بالاستماع لطلب الزوجة سواء نفقتها أو نفقة صغار، ليتم التوصل الى تسوية بينهم وعرض الصلح بينهم، وإذا فشل خبراء التسوية في مسعاهم، حينها تلجأ الزوجة لرفع دعوى نفقة زوجيه، وذلك بعد فوات ميعاد 15 يومًا، ويتم خلالها ارفاق لعريضة طلبات الزوجة وشرح دعواها ويتم اخد معلومات من مكتب التسوية، وأيضا ما يفيد لجوئها لمكتب التسوية قبل رفع الدعوى، ليتولى القاضي النظر فيها.

كم تستغرق دعوى النفقة

وفي النهاية أجاب المحامي علة ما هي مدة دعوى النفقة في المحكمة، وقال: إنها فقط تستحق وفق القانون المصري نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتستغرق دعوى النفقة من 4 لـ 6 أشهر فقط.