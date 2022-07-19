إخماد حريق محدود داخل مطعم دون إصابات بشرية في ملوي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مطعم كائن بحي غرب مدينة ملوي، بجنوب محافظة المنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية.

الحريق داخل مطعم

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق محدود داخل مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ملوي، وبانتقال رجال الحماية المدنية إلي المكان تبين نشوب حريق داخل مطعم مأكولات شعبية، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 23 في حوادث متفرقة بالمنيا

وشهدت المنيا أمس الإثنين العديد من حوادث الطرق والغرق التي أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين في مراكز ملوي ومغاغة وبني مزار.

ففي مركز مغاغة لقي شابين مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية بسبب السرعة الزائدة.

وفي مركز ملوي، أصيب 18 شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات وفشل سائق السيارة في السيطرة عليها.

وأنتشل الأهالي جثث 3 غرقي من المسطحات المائية، حيث تم انتشال جثة طالب من نهر النيل أمام قرية قلندول بملوي، كما تم انتشال جثة طالب أخر من النيل بقرية الروضة بنفس المركز، كما أنتشل الأهالي جثة غريق من البحر اليوسفي أمام قرية معصرة حجاج بمركز بني مزار، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.