رأفت عبدالباقي: مجد القاسم حوّل دعاء «جمعة مباركة» إلى عمل فني رائع

أعرب الشاعر الغنائي رأفت عبد الباقي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه دعاء «جمعة مباركة»، الذي قدمه مع الفنان السوري مجد القاسم.

دعاء جمعة مباركة حقق نجاحًا جيدًا

وقال عبد الباقي لـ «الوطن»، إنّ الدعاء حقق نجاحًا جيدًا لفكرته: «نجحنا في تحويل جمعة مباركة التي كانت دوما عبارة عن دعاء مكتوب يتم تداوله على السوشيال ميديا إلى عمل فني غنائي».

وأشار الشاعر إلى أنه يستعد حاليا لعملين غنائيين جديدين مع مجد القاسم خلال الفترة المقبلة في ألبوم مجد القاسم الجديد.

أغنية جمعة مباركة طرحت على يوتيوب

وكان مجد القاسم، طرح أغنية كلام الحب تزامنا مع عيد الحب المصري، وهي ديو غنائي يجمع بينه وبين المطربة الشابة ريهام فايق، من كلمات محمود شوقي وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق، والكليب من إخراج ميدو بارون وتقول كلماتها

كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك

حتى أغاني الحب اتغنت فيك

لما تنطق اسمي حبيبي بيحلى كتير

حتى إيديا بقت بتحب سلامي عليك

حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك

واللي حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك

كل ما أحاول أشوفلك وصف يليق بعينك

بسرح بالساعتين ولا بلقى كلام يا ملاك