المتابعون يعزون مجد القاسم في وفاة والده.. والفنان: شكر الله سعيكم

قدم متابعو ومحبو الفنان السوري مجد القاسم، التعازي والدعم بعد إعلانه عن موعد العزاء لوالده الشيخ أبي فيصل مؤيد القاسم، بـ سوريا، غدا الأحد 22 يناير، منذ الساعة الواحدة ظهرا، والقاسم يعلق عبر «فيسبوك»: «شكر الله سعيكم وتقبل دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون».

المتابعون يؤزرون مجد القاسم بالتعازي بوفاة والده.. والقاسم: شكر الله سعيكم

وشارك جمهور مجد القاسم بالتعازي والدعاء له ولأسرته بالصبر والسلوان، وبالعفو والمغفرة للفقيد الشيخ أبي فيصل.

ومن أبرز التعليقات، علق أحدهم، «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب عظم الله أجركم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة تعازينا الحارة أخي مجد»، ورد المطرب السوري على تعازي بقوله: «شكر الله سعيكم وتقبل دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون».

موعد عزاء والد المطرب مجد القاسم في سوريا

وشارك المطرب السوري مجد القاسم، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنا عن موعد عزاء والده الشيخ أبي فيصل القاسم، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

وتتضمن منشور المطرب السوري مجد القاسم، عبر فيسبوك، مستشهدا بسورة من القرآن الكريم، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى) صدق الله العظيم».

وتابع المطرب السوري مجد القاسم منشوره، معلنا عن موعد عزاء والده الشيخ أبي فيصل، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، قائلا: «تجرى مراسم دفن الشيخ أبي فيصل مؤيد القاسم غداً الأحد، من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ظهرا في ناحية الثعلة محافظة السويداء».

وأضاف القاسم، منشورا معلقا: «الجنازة في صالة الخضر السيدات والرجال في موقف البلدة.. حيث سيواري جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة في بلدة الثعلة.. له الرحمة ولكم من بعده حسن البقاء».. وأنهى المنشورا بقوله: «لا أفجعكن الله في غالي».