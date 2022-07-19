معايشة حياة البدو تنعش رحلات السفاري بصحاري الغردقة «صور»

أبدعت سائحة ألمانية في صنع العيش على الطريقة البدوية في صحاري الغردقة، وذلك في أثناء رحلة سفاري بين الجبال، حيث تقيم قبائل البدو، وذلك تزامنًا مع انتعاش سياحة السفاري وإقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات عليها، وأعجبت السائحة بإحدى السيدات من البدو المقيمين بالصحراء وهي تصنع العيش البدوي على الصاج، والذي يتمتع بالمذاق المميز، وأبدعت فيه وسط إعجاب جميع السائحين في رحلة السفاري.

سياحة السفاري في صحاري الغردقة

ويقول عبدالفتاح السمان صاحب محطة سفاري بالغردقة ومنظم رحلات سفاري بأن حياه البدو في الصحاري تتميز بالبساطة والاعتماد على الطبيعة، حيث المنازل من أخشاب الشجر والماء من العيون والآبار والاعتماد على الطبيعة في المأكل والمشرب وهذا ما يجذب السائحين للإقبال على رحلات السفاري، وركوب الموتوسيكلات الصحاري «البيتش باجي» والسير داخل الصحاري لرؤية الحياه البدوية واللاستمتاع بجمال الطبيعة ومعايشة القبائل من بدو الصحاري ومشاهدة غروب الشمس على الجبال ذات الألوان الطبيعية.

ويضيف «السمان» في حديثه للوطن أن جولة السائحين الأجانب في الصحاري تشمل التعرف على حياة البدو، لافتًا إلى أن سائحة ألمانية أعجبت بطريقة عمل العيش البدوي خلال رحلة سفاري، وطلبت من السيدة البدوية ان تعلمها الطريقة والتي اتقنتها السائحة جيدًا وسط تصفيق وإعجاب جميع الحاضرين.

العيش على الطريقة البدوي في الصحاري

ومن جانبه قال سعيد منصور من كبار قبائل البحر الأحمر بأن العيش البدوي مكوناته بسيطة نظرا لطبيعة الحياه هنا في الصحاري ويتكون من الدقيق والملح والماء والزيت ويتم وخلط المكوّنات بسرعة متوسّطة َ حتى تتماسك العجينة وتصبح رقيقة ثم ترشّ كمية من الطحين على الصاج الساخن أعلى موقد من الخشب وننتظر حتى تتكوّن فقاعات بسيطة على سطحه، ونقلبه على الوجه الآخر حتى يأخذ لوناً ذهبيّاً.

انتعاش سياحة السفاري

وأشار بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى انتعاش رحلات السفاري في الغردقة، والتي تتمتع بمناطق صحراوية وجبلية عديدة توفر المتعة والمغامرات للسياح، هواة رحلات السفاري في المناطق البدوية، والعودة بعد غروب الشمس حيث معايشة هذه الحياة التي تجمع بين البساطة وقسوة الطبيعة الجبلية الصحراوية.