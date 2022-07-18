سياحة الجمال تجذب الأجانب على شواطئ الغردقة «صور»

جذبت سياحة الجمال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة حيث المتعة في ركوب الجمل والتجول على الشواطئ خاصة الأطفال وسط جو ترفيهي والتقاط الصور التذكارية التي تدرب عليها الجمل جيدا استجابة الجمل لأوضاع التصوير المختلفة، وكأنه محترف ونشر الصور على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

سياحة الجمال على شواطئ الغردقة

ورصدت كاميرا «الوطن» تجول الجمل فهد برفقة قائده عيد البحراوي على شواطئ الغردقة وتوافد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على ركوب الجمل والتقاط الصور التذكارية في سعادة غامرة حيث المتعة والمغامرات على شواطئ الغردقة واستجابة الجمل لهم وكأنه محترف.

الجمل فهد 15 سنة خبرة بيعرف لغات ويغازل الأجانب

يقول عيد البحراوي قائد الجمل فهد إنه يعمل بمجال سياحة الجمال منذ أكثر من 15 عاما وإن الجمل فهد تخصص سياحة على شواطئ الغردقة ويفهم لغات الأجانب ويستجيب الإشارات بالجلوس والقيام عند التقاط الصور التذكارية وحفظ طريقه عمل شواطئ الغردقة حيث يجري جولة السياح دون قائد لأنه حفظ طريقه ودائما يداعب السائحين خاصة الأطفال، ويلقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

انتعاش السياحة في الغردقة

ويشير بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» إلى تنوع السياحة على شواطئ الغردقة مثل سياحة الجمال وسياحة الخيول والسفاري. بالإضافة إلى السياحة البحرية مثل الغطس والسنوركل تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية والتي وصلت إلى 95% الصيف الحالي تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران حيث تستقبل الغردقة ما يقرب من 50 ألف سائح عبر 300‪ رحلة طيران الأسبوع الجاري وفقا لجدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة من مطارات أوروبا قادمة من مطارات حوالي 12 جنسية أجنبية من وبولندا والتشكيك وسويسرا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وألمانيا وإنجلترا