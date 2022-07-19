النيابة تأمر بتشريح جثة صيدلانية أنهت حياتها بسبب زوجة شقيقها

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة صيدلانية، أنهت حياتها، أمس الإثنين، في منطقة العمرانية، حيث قفزت من الطابق الـ11، بعدما نشبت مشاجرة بينها وبين زوجة شقيقها، حيث تم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن.

بداية اكتشاف واقعة تخلص صيدلانية من حياتها

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغاً من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق الـ11، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات تدفع الصيدلانية إلى التخلص من حياتها

وكشفت التحريات الأولية، وسؤال شهود العيان، أن الصيدلانية تبلغ من العمر 40 عاماً وأنها أنهت حياتها قفزا من الطابق الـ11، على إثر خلافات نشبت بينها وبين زوجة شقيقها، فصعدت إلى شقتها وألقت نفسها من منور السلم؛ لتلقي مصرعها على الفور.

التحريات المبدئية تؤكد معاناة السيدة من حالة اكتئاب

وأكدت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتوفية كانت تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسماع أقوالها حول ملابسات الحادث، و استعجلت تحريات الشرطة النهائية لكشف عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

الديانات تحذر من إيذاء النفس

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجهٍ عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.