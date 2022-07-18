عاجل.. صيدلانية تنهي حياتها من الطابق الـ11 في العمرانية

أنهت صيدلانية حياتها بالقفز من الطابق الـ11 في منطقة العمرانية، بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها في مدخل العقار، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وناظرت جهات التحقيق جثمان المتوفاة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت بداية الواقعة بورد إخطار إلى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة العمرانية، بـ سقوط سيدة من الطابق الـ11، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أنّ السيدة المتوفاة سقطت من الطابق الـ11، وأنها تبلغ من العمر 40 عامًا وتعمل صيدلانية.

خلاف مع زوجها

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، أن الدافع وراء إقدامها لإلقاء نفسها من الطابق الـ11، هو نشوب خلاف بينها وبين زوجها في مدخل العقار الذي تقطن به، وعقب الخلاف صعدت إلى شقتها وألقت نفسها من منور السلم؛ لتسقط جثة هامدة.

الضحية تعاني من اكتئاب

وذكرت التحريات المبدئية أنّ السيدة كانت تعاني من الاكتئاب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

يُشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجهٍ عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.