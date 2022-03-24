النيابة تستمع إلى أسرة فتاة أنهت حياتها بـ «حبة غلال» عقب طلاقها في القاهرة

تستمع النيابة العامة، اليوم، لأقوال أسرة فتاة عشرينية أنهت حياتها عن طريق تناولها حبة غلة وذلك عقب تطليق زوجها لها إثر مشادات كلامية بينهما في منطقة مصر القديمة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات لكشف غموض الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لتحديد أسباب الوفاة ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت جهة التحقيق بدفن جثمان الفتاة مباشرة.

أزمة نفسية واكتئاب وراء الواقعة

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى إخطاراً من معهد السموم يفيد بورود جثة لفتاة في العشرينات من عمرها متزوجة وتوفيت إثر تناولها حبة غلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين خلو الفتاة من أي إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات الأولية تبين أنها تبلغ من العمر 23 عاماً «مطلقة» وكانت تمر بأزمة نفسية وتعاني من الاكتئاب المستمر عقب طلاقها.

وأضافت التحريات أن المتوفاة اشترت حبة الغلة في اليوم الذي سبق الواقعة وأنها عقدت العزم على تناولها وإنهاء حياتها بعد طلاقها.

المتوفاة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل عربة الإسعاف

وكان الأهالي وأسرة المتوفاة قد أجروا اتصالاً بالإسعاف لنقل الفتاة نظراً لحالة الإعياء الشديدة التي مرت بها عقب تناولها حبة الغلة، وحال نقل المصابة ومحاولة التدخل السريع لإسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى معهد السموم.

وفي سياق آخر تلقي قسم شرطة الوايلي إخطارا من معهد السموم بالدمرداش يفيد بوفاة شاب متأثرا بتناوله جرعة مخدرات زائدة من مخدر الأفيون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة حيث تبين أن الشاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين خلو الجسم من أي إصابات، وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات وخاصة مخدر الأفيون، وأضافت التحريات أن المتوفي تناول جرعة مخدرات زائدة توفى على أثرها.