أخبار محافظة الفيوم في 24 ساعة.. أحكام بالإعدام والسجن ومقتل طفل

شهدت الفيوم، عدة أحداث هامة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، جعلت المحافظة على صفيح خاص، حيث صدرت عدة أحكام هامة، أبرزها الحكم بإعدام كريمة والسجن لابنتها دنيا الشهيرتان بـ «ريا وسكينة الفيوم»، والإعدام لشاب آخر قتل صديقه بسبب "القمار"، بالإضافة إلى مقتل طفل بطريقة بشعة على يد طفلة انتقاماً من والدته لخلافات بينهما، وفوز ميسون إيهاب لاعبة التايكوندو ببطولة أفريقيا وحصولها على الميدالية الذهبية، وتوزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن صكوك اللحوم.

الحكم على ريا وسكينة الفيوم

أسدلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، الستار على قضية مقتل الحاجة خضرة على يد جارتها وابنتها، حيث عاقبت المتهمة الرئيسية كريمة جمعة عبد الباقي رشدان، بالإعدام شنقاً، وابنتها دنيا محمود لطفي زكي، بالسجن 15 عاماً وهي أقصى عقوبة للحدث نظراً لكونها أقل من 18 سنة، لإدانتهما بقتل الحاجة خضرة الصواف على طريقة ريا وسكينة، كما عاقبت الصائغ الذي اشترى منهما المسروقات، ويدعى محمد عويس محمد لطفي غيابيًا بالسجن لمدة سنتين.

الإعدام لعامل قتل صديقه

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيس»، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة «محمد.أ.ع»،31 سنة، عامل، وشهرته «كواكة»، ومقيم بقرية الصبيحات بمركز طامية، بالإعدام شنقاً، لإدانته بقتل صديقه «جمعة.ب.س.م»، 42 سنة، وسرقة أمواله، انتقاماً منه بسبب لعبهما القمار وخسارة الجاني واستيلاء المجني عليه على أمواله خلال لعب الميسر.

السجن 10 سنوات لسائق

وفي واقعة جديدة، انتصرت محكمة جنايات الفيوم، للفتيات بعدما قضت بمعاقبة رمضان.م.م.ع، «سائق توك توك» لإدانته بهتك عرض شابة تدعى «هيلانة.ح.إ.م»، 31 سنة، بعدما أمسك بمنطقة حساسة من جسدها، وجذبها من ملابسها أثناء قيادته الـ «توك توك» حتى سقطت أرضاً.

مقتل طفل على يد طفلة

وشهدت قرية فانوس بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، واقعة بشعة، بعدما أنهت طفلة 15 سنة حياة طفل 3 سنوات وحيد والديه بإغراقه في ترعة بالقرية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم ألقته بالترعة، انتقاماً من والدته لنشوب مشاجرة بينهما على خلفية قيام والدة الطفل بإخبار أسرة الطفلة بارتباطها بعلاقة عاطفية ونصحها لهم بمراقبتها والحفاظ عليها، فقتلت ابنها الذي جاء لها بعد 10 أعوام دون إنجاب لتكسر قلبها.

توزيع 2 طن لحوم بالفيوم

وزعت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، والمقدمة من وزارة الأوقاف، من خلال صكوك الإطعام، وتوفير اللحوم للمواطنين المحتاجين بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اللحوم قبل توزيعها.

فيومية تفوز ببطولة أفريقيا للتايكوندو

فازت اللاعبة ميسون إيهاب، ابنة محافظة الفيوم، ببطولة أفريقيا للتايكوندو التي أقيمت بدولة رواندا 2022، وحصلت على الميدالية الذهبية، وعزف النشيد الوطني أمام العالم، فيما هنأها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، متمنياً لها رفع اسم مصر عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية، ومواصلة مشوار التفوق وحصد البطولات.