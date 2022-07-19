استكمال نظر استئناف «مستريحة العمرانية» على حكم حبسها بعد قليل

تنظر محكمة جنح مستأنف العمرانية، بعد قليل، ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات، بتهمة الاستيلاء على 120 مليون جنيه من المواطنين بحجة استثمارها.

إحالة القضية للدائرة المختصة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن أحالت القضية للدائرة المختصة رقميا.

استئناف على حبس المتهمة

وكان دفاع مستريحة العمرانية، تقدّم باستئناف على حكم حبس موكلته بالسجن لمدة 3 سنوات من محكمة جنح العمرانية، على خلفية اتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

إحالة المتهمة لمحكمة الجنح

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 120 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية، واعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، وحرر عدد من الضحايا محاضر ضدها اتهموها بالنصب.

بداية الواقعة

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، من القبض على مستريحة استولت على 120 مليون جنيه من عدد من الضحايا، مدّعية استثمارها مقابل أرباح شهرية، البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العمرانية، من قبل 5 أشخاص، اتهموا فيه ربة منزل بالحصول منهم ومن آخرين على مبلغ 120 مليون جنيه، وادعت استثمارها في التجارة، مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، إلا أنّها احتالت عليهم.