كيف تتجنب الإصابة بالفيروس الأكثر فتكا بالعالم؟.. نصائح مهمة

أثار إعلان وفاة شخصين متأثرين بالإصابة بفيروس ماربورج في غانا، ووضع 98 شخصًا في الحجر الصحي، مخاوفا من تفشي هذا المرض شديد العدوى، والذي يسبب الحمى وآلام العضلات والإسهال والقيء، وفي كثير من الحالات الوفاة، من خلال فقدان الدم الشديد.

وينتشر فيروس ماربورج في الغالب عن طريق الأشخاص الذين أمضوا فترات طويلة في الكهوف والمناجم التي تسكنها الخفافيش، ويعد من فصيلة فيروس إيبولا القاتل بنفس القدر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، إذ تبدأ أعراض الإصابة بصداع حاد وآلام في العضلات غالبًا ما يتبع ذلك، بعد ثلاثة أيام، الإسهال المائي وآلام في المعدة غثيان وقئ

ومع التحذيرات من أن فيروس ماربورج يسبب الوفاة من 8 إلى 9 أيام عقب الإصابة بالمرض لأول مرة بسبب النزيف الكثير لأجزاء مختلفة في الجسم، وذلك لنحو 88% من حالات الإصابة، لذا انتشر التساؤل عن كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس ماربورج؟.

أوضحت منظمة Gavi الدولية التي تروج للحصول على اللقاح أنه يجب اتخاذ عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس ماربورج، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس ماربورج؟

- تجنب تناول لحوم الحيوانات البرية التي يتم اصطيادها في أفريقيا وآسيا أو التعامل معها.

- تجنب الاتصال بالخنازير في المناطق التي ينتشر فيها المرض.

- يجب على الذين يدفنون الموتى من الفيروس تجنب لمس جثة المتوفي.

- يجب على الرجال الذين أصيبوا بالفيروس استخدام الواقي الذكري لمدة عام، بعد ظهور الأعراض أو حتى اختبار السائل المنوي مرتين سلبيًا.

- تجنب مخالطة المصابين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لأن العدوى تنتقل عن طريق سوائل الجسم والفراش الملوث بها

- الحذر فى التعامل مع المتعافين لأن دمائهم أو السائل المنوي، على سبيل المثال يمكن أن تتنقل العدوى من خلالهم للآخرين لعدة أشهر بعد ذلك.

الصحة العالمية: لا يوجد لقاح أو علاجات محددة للفيروس

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد لقاح أو علاجات محددة للفيروس، منوهة إلى أنه يجري تطوير مجموعة من منتجات الدم والأدوية والعلاجات المناعية.

وأوضحت أنه قد يتمكن الأطباء من تخفيف الأعراض عن طريق إعطاء مرضى المستشفى الكثير من السوائل وتعويض الدم المفقود.