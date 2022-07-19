السياحة: لجان الوزارة تتابع استعدادات فنادق شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

تتوجه لجان من وزارة السياحة والآثار إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل لمتابعة استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية لمؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته 27 والمقررة يوم 6 نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن الفنادق بدأت إجراءات تركيب خطوط الإنترنت فائق السرعة، موضحا أن العديد من شوارع المدينة تشهد أعمال حفر لتركيب كابلات الإنترنت.

منشآت صديقة للبيئة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر ان تتحصل كافة فنادق مدينة شرم الشيخ على شهادات تؤكد تطبيق كافة المعايير البيئية وأنها صديقة للبيئة قبل بدء المؤتمر، لافتًا إلى أن كافة المنشآت الفندقية في مرحلة التجهيز النهائي لاستقبال ضيوف المؤتمر ومن المقرر مشاركة أكثر من 30 ألف فرد.

شرم الشيخ نموذجا

ولفت المصدر إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون نموذجا للمدن صديقة البيئة، موضحا أنه بعد الانتهاء من تحويل المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ لكيانات تطبق معايير السياحة الخضراء سيتم البدء في تحويل مدينة الغردقة لتكون مدينة صديقة للبيئة، مشددا على أن كافة المدن السياحية المصرية ستتحول خلال الـ 8 سنوات المقبلة لتطبيق كافة معايير السياحة المستدامة بما يضاعف حركة السياحة الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد أن عدد المنشآت الفندقية بشرم الشيخ التي تحصلت حتى الآن على شهادة النجمة الخضراء أو بدأت في إجراءات الحصول على تلك الشهادة بلغت حتى الآن 104 فنادق، مشددا على أنه قبل بداية شهر أكتوبر المقبل ستحصل كافة فنادق مدينة شرم الشيخ على شهادة النجمة الخضراء، موضحا أن المتبقي من فنادق المدينة سيبدأ اجراءات التحول خلال الأسابيع المقبلة.