المنشآت الفندقية: تحول شرم الشيخ لصديقة للبيئة سيضاعف أعداد السياح

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ تحول شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة سيضاعف من أعداد السياح الوافدين للمدينة، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ المدن التي تلتزم بتطبيق المعايير البيئية وتلتزم بتطبيق السياحة الخضراء تكون الأكثر قدرة على جذب السياح.

شهادة النجمة الخضراء

وأضاف «عاقل»، لـ«الوطن»، أنّ كل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ ستكون حاصلة على شهادة النجمة الخضراء أو أي شهادة محلية أوعالمية تثبت أنها تطبق المعايير البيئية والمناخية قبيل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ27، والذي من المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 30 ألفا من خبراء المناخ، فضلا عن رؤساء الدول وعدد من المسئولين الدوليين.

تركيب شبكات الإنترنت فائق السرعة

وأشار إلى أن العمل حاليا يتم بمدينة شرم الشيخ على قدم وساق للانتهاء من كافة إجراءات تحول المدينة لتكون صديقة للبيئة قبل بدء المؤتمر، لافتا إلى أن الفنادق تعمل حاليا على تركيب شبكات الإنترنت فائق السرعة وفقا لدرجة تصنيف النجومية لكل فندق، فضلا عن تدريب العاملين المتعاملين بشكل مباشر مع النزلاء حول الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم التوافق على تعديل التوقيتات الخاصة باستضافة فنادق شرم الشيخ لضيوف مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن 3% من الغرف المخصصة لإقامة ضيوف المؤتمر سينتهي فترة سريان تخصيصها يوم 31 يوليو الجاري، كما أن 30% من باقي الغرف المخصصة لإقامة ضيوف المؤتمر ستنتهي فترة سريان تخصيصها يوم 31 أغسطس المقبل، على أن تنتهي فترة سريان تخصيص 100% من الغرف المخصصة لاستضافة ضيوف المؤتمر يوم 30 سبتمبر المقبل.