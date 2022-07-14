مصرع طفلة متأثرة بإصابتها في حادث سقوط سيارة داخل ترعة بدمياط

توفيت طفلة تدعى نورهان أسامة الدهراني، فجر اليوم، متأثرة بإصابتها في حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة البلامون أمام مدينة تفتيش كفر سعد بمحافظة دمياط، وتم إيداع جثمانها مشرحة مستشفى دمياط التخصصي انتظارا لقرار النيابة العامة للتصرف.

سقوط سيارة ملاكي بترعة البلامون

وشهد طريق دمياط المنصورة الغربي، مساء أمس، حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة البلامون أمام مدينة تفتيش كفر سعد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أسرة واحدة، وهما «إيمان رياض شريف»، 35 عاما مصابة باشتباه بكسر في العمود الفقري، و«نور أسامة الدهراني»، 13 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهما عن طريق إسعاف دمياط إلى مستشفى دمياط التخصصى لتلقي العلاج.

مصرع 4 وإصابة 5 في سقوط ميني باص بترعة

جدير بالذكر أن طريق ترعة السلام، شهد أمس حادثا مأساويا عندما سقطت سيارة ميني باص تقل أطفالا كانوا عائدين من رحلة بمدينة رأس البر، داخل مياه ترعة السلام بالقرب من كمين النوادرية الفاصل بين دمياط والدقهلية، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 5 أطفال تم نقلهم بواسطة إسعاف الدقهلية إلى مستشفى الجمالية المركزي.

فتح الطريق أمام حركة السيارات

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث مع الدفع بالأوناش لرفع آثاره وفتح الطريق أمام حركة السيارات.