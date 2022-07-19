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الخارجية: يجب دعم المجتمعات المعرضة للخطر بسبب أزمة المناخ

كتب:

نرمين عفيفي
10:29 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ القضايا الرئيسية لمشكلة المناخ واضحة ومحددة، ويجب أن نحافظ على معدل درجات الحرارة الموجودة الآن، والتأقلم مع التغيرات المناخية، والوصول لحلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث، مشددا على ضرورة دعم المجتمعات المعرضة للتضرر والقابلة للتأثر بظواهر تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول.

السيطرة على تغير المناخ

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أهمية التنفيذ الفوري لخطط السيطرة على التغيرات المناخية، وألا نترك أحدا يتخلف عن الركب، وأن نستغل كل فرصة متاحة للوصول إلى تسوية، حيث نواجه تحديات عالمية.

الأمن الغذائي

ولفت شكري، إلى مخاطر العودة مرة أخرى لاضطرابات بالبيئة ومشكلات في الأمن الغذائي، موضحا أنّ كل هذه الأمور لم يتم حلها.

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