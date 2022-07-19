البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط

يكثف رجال الإنقاذ النهري في الجيزة، جهودهم لانتشال جثة شاب غرق في نهر النيل خلال السباحة بالعياط، وحدد رجال المباحث هوية الشاب الغارق.

بداية البلاغ

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمصرع شاب غرقا في نهر النيل، وأشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث بإشراف العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أنّ الشاب الغارق مقيم بإحدى قرى العياط، وتم تحديد هويته، وجارٍ تكثيف الجهود لانتشال جثته.

وأُخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن واقعة الغرق.