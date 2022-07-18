غرق شخص ونجله في ترعة الإبراهيمية بأسيوط.. حاول إنقاذ ابنه

لقي شخصان مصرعهما غرقا في ترعة الإبراهيمية بأسيوط، اليوم الاثنين، وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثمانين، ووضعهما بمشرحة مستشفى أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق شخصين.

انتشال الجثتين

وعلى الفور، قامت قوات الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح، وتبين مصرع «م . م» ونجله «م. م. أ»، 13 عاما غرقا بالترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية الطوابية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى.

وفاة شاب في حفل زفاف

وشهدت قرية المطيعة، التابعة لمركز أسيوط، أمس الأحد، حالة من الحزن، إثر وفاة شقيق عروس في انقلاب سيارة ملاكي أثناء موكب الزفاف.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أسيوط، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أثناء حفل زفاف.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث على طريق «أسيوط - سوهاج» أثناء حفل زفاف ووفاة شقيق العروس ويدعى «م. م» في مقتبل العشرينيات، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى الجامعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في أسباب الحادث وتقرير الصفة التشريحية.