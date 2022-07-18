مصرع طفل دهسته سيارة في العياط.. والقبض على السائق

لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة في مركز العياط بمحافظة الجيزة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة طفل إثر تعرضه لحادث سير بعدما صدمته سيارة بقرية تابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الطفل، وتم نقله لمشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفاة طفل صدمته سيارة

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن الطفل كان يسير في أحد شوارع مركز العياط عندما صدمته سيارة المتهم؛ ما أدى لمصرعه إثر ذلك الحادث.

وفرغت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إذ رصدت سير الطفل وتفاصيل الواقعة، التي أكدت ما رواه شهود العيان، كما جرى ضبط قائد السيارة المتهم في الواقعة.

سقوط صخرة من جبل المقطم على طفل

في سياق آخر، لقى طفل مصرعه، إثر سقوط صخرة من جبل المقطم عليه في أثناء البحث عن «علب الكانز» لبيعها، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل المتوفى؛ لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.