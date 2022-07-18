مصرع طفل صدمه «توك توك» في الدقهلية.. «كان رايح يشتري أكل»

لقي طفل في محافظة الدقهلية مصرعه، اليوم، بعد أن صدمه «توك توك»، والذي أصيب سائقه بكدمات وجروح أثناء سيره بسرعة على طريق «نجير - كفر أبو ناصر» بدائرة مركز دكرنس، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى دكرنس العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وجرى تقديم الإسعافات الطبية للسائق، وتبين أن الطفل كان يعمل في ورشة ميكانيكا وكان في طريقه لشراء طعام لتناوله أثناء وجوده في الورشة، فصدمه «التوك توك».

حادث على طريق نجير

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ‏دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم «توك توك» على طريق «نجير - كفر أبو ناصر» بدائرة المركز.

انتقل مأمور ومباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث سير لطفل يعمل في ورشة ميكانيكا، بالقرب من إسعاف نجير على طريق كفر أبو ناصر.

نقل الطفل وسائق التوك توك إلى المستشفى

وهرعت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت «حسام خالد يونس الشرقاوي»، 15 عاما، ميكانيكي سيارات، وكان في حالة خطرة، وتوفي فور وصوله إلى مستشفى دكرنس العام بالدقهلية، كما أصيب في الحادث سائق التوك توك المدعو «السعيد ناجي فرحات محمد»، 25 عاما، ومقيم أبو ناصر، بكدمات وجروح متفرقة وحالته مستقرة.

وأكد شهود عيان أن الحادث تسبب في إصابة الطفل بجرح ذبحي وهو ما تسبب في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10507 جنح دكرنس لسنة 2022، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.