وزير الخارجية يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ في برلين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وذلك على هامش مشاركتهما في حوار «بترسبيرج للمناخ» ببرلين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري، أشاد خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في موضوعات تغير المناخ، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين حول الوضعية الحالية لمفاوضات المناخ، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية وعلى رأسها التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص على تأكيد ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها كافة الدول على المفاوضات الفنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف مفاوضات المناخ.

كما أوضح ما تبذله الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف من جهود لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، فضلاً عن قيامها بتحديث اسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك على نحو يساهم في تشجيع كافة الأطراف على مواصلة تعزيز جهودها في مجال عمل المناخ تحقيقًا للنتائج المنشودة.

تابع حافظ، أن وزير الخارجية، أعرب عن التطلع إلى مشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.