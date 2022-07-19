تفاصيل حادث أتوبيس المنيا.. التحقيق مع السائق

حادث أتوبيس المنيا.. اصطدم صباح اليوم أحد الأتوبيسات التابعة لإحدى الشركات الخاصة بمحافظة سوهاج وهو في طريقه إلى محافظة القاهرة، بسيارة نقل، عند الكيلو 93 بالطريق الصحراوي الشرقي، بجانب قرية البرشا بمركز ملوي في محافظة المنيا.

وأسفر حادث أتوبيس المنيا، عن سقوط عددٍ من الضحايا، بينهم 23 شخصا ما بين محافظتي سوهاج وأسيوط، وإصابة 33 شخصًا، وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات محافظة المنيا الجامعية والعامة، التي استقبلت ضحايا حادث أتوبيس المنيا لإسعافهم.

تفاصيل حادث أتوبيس المنيا

ووفقا للبيانات الأولية لحادث أتوبيس المنيا، فإن السيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق ليصطدم بها أتوبيس الشركة الخاصة لنقل الركاب من الخلف، ما أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من الأتوبيس بالكامل، ووقوع العديد من الضحايا والمصابين، حيث تركز عدد الضحايا في الجانب الأيمن من الأتوبيس والذي تعرض للصدمة أولا بالاصطدام بينما تركز عدد المصابين بالجانب الأيسر من الأتوبيس.

مصابين وضحايا حادث أتوبيس المنيا

ويجرى الآن التعرف على الضحايا من خلال أوراقهم الثبوتية، حيث إن معظمهم أشلاء بينما يتم حصر المصابين، وبياناتهم وتقدير حالتهم.

صرف إعانات لضحايا حادث أتوبيس المنيا

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أمر بصرف إعانات عاجلة لأسر مصابي وضحايا حادث أتوبيس المنيا من خلال مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، وتم التحفظ على سائق الأتوبيس، الذي ما زال على قيد الحياة؛ للتحقيق معه.

شركة حادث أتوبيس المنيا تتابع الواقعة

وذكرت شركة نقل الركاب الخاصة التابع لها الأتوبيس، الذي تعرض للحادث، لـ«الوطن»، أفادت بأن الأتوبيس تحرك فجر اليوم، ولا يوجد أي بيانات عن الركاب، وجارٍ التواصل لمعرفة التفاصيل ومتابعة الواقعة والسائق.