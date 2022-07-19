مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمنشأة القناطر.. «مات في الشغل»

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ يفيد مصرع شاب صعقًا بالكهرباء

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا يفيد وفاة شاب متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي في قرية تابعة لدائرة المركز، انتقل الضباط إلى مكان البلاغ وتبين وفاة الشاب وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر.

وأشارت تحريات المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث المركز، التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الشاب الذي فقد حياته هو «مزارع»، ومات صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في الأرض الزراعية أثناء وقوفه إلى جوار عمود كهربائي: «مات في الشغل».

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى منشأة القناطر، وقررت النيابة العامة، انتداب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وتقديم تقرير الصفة التشريحية لها، وذلك تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

تعرض شقيقين للغرق

وفي سياق آخر، تعرض شقيقان للغرق داخل بئر مياه في إحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، وتم العثور على الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما، لعدم وجود شبهة جنائية.