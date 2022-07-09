حزن في الفيوم بعد وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله في أول أيام العيد

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، خاصة أهالي قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، وتحوّلت فرحة العيد إلى حزن، واتشحت القرية بالسواد، بعدما ارتدى الجميع ملابس الحداد السوداء بدلاً من ملابس العيد البيضاء، حزناً على وفاة شاب في بداية الثلاثينات من عمره صعقاً بالكهرباء بعدما لامس سلك كهرباء، ليسقط جثة هامدة أمام أعين أسرته.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب ثلاثيني صعقاً بالكهرباء في منزله بقرية قلمشاه بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع أحمد فتحي السيد عبدالباقي بكر، 30 عاما، صعقاً بالكهرباء، أثناء ملامسته سلك كهرباء عار.

نقل الجثة للمشرحة

جرت معاينة جثة الشاب، واستدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي انتدبت مفتش الصحة لمعاينة الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان أسباب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تشييع جثمان الشاب

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه، وجرى تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته مساء اليوم.