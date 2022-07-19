عاجل.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار،، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع طفلة اثر سقوطها من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة طفلة تدعي ر م ع في العقد الأول من العمر وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية ، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف داخلي ، وكشفت التحريات بعدم وجود شبهه جنائية في الواقعة ، وأضافت التحريات بأنه اثناء لهو الطفلة في بلكونه شقتها إختل توازنها وسقطت ولفظت أنفاسها علي الفور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات