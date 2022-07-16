مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث بطريق «مصر - إسماعيلية»

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق «مصر - إسماعيلية» الصحراوى، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مصرع طفلة وسيدتين وإصابة 9 أشخاص

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين مصرع طفلة وسيدتين وإصابة 9 آخرين في الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين ونقل الجثث للمشرحة.

نقل المصابين لمستشفى بابيس والجثث بمشرحة مستشفى بدر

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن مصرع كل من الطفلة «م. ح» تبلغ من العمر خمس سنوات، و كل من «و .ا» تبلغ من العمر 48 سنة، و«ر.م» تبلغ من العمر 29 سنة، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات بالغة وتم نقل جميع المصابين لمستشفى بابيس المركزي، فيما تم نقل الطفلة المصابة الأخيرة للمركز الطبي العالمي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بدر.

سقوط طفل من شرفة منزله

وفي سياق منفصل، تسبب سقوط طفل من شرفة منزله بالطابق الثاني في قرية المرازيق التابعة لدائرة مركز شرطة البدرشين، بإصابته بكسور وعدة كدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقله لمستشفى المركز لتقلي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مركز شرطة البدرشين قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات دائرة المركز، يفيد باستقبال طفل في العقد الثاني من عمره، يدعى «رحيم. ط»، 12 عامًا، مصابًا بعدة كسور وكدمات متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطه من علو، وجرى إسعافه على الفور، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لحالته.

وبالانتقال والفحص وسؤال أسرة الطفل، قرروا أنه حال لهو الطفل اختل توازنه وسقط، ونفوا وجود شبهة جنائية حيال وقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.